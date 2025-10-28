Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Annweiler - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Annweiler (ots)

Anlässlich der aktuellen Tunnelsperrung bei Annweiler wurde durch Polizeikräfte der PI Edenkoben und Landau am heutigen frühen Morgen (28.10.2025, 1 Uhr bis 3.15 Uhr) in der Saarlandstraße das Nachtfahrverbot für LKW kontrolliert. Von ca. 40 kontrollierten LKW mussten 5 Fahrer eine Sicherheitsleistung bezahlen, weil sie ohne Genehmigung auf der Strecke unterwegs waren. Sie mussten vor Ort wenden und auf der B 10 zurückfahren. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

