POL-PPKO: Grundschule Rhens gewinnt mit "Ich fahr sicher Rad" den Präventionspreis

Koblenz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 02.06.2025 (Montag), zwischen 02:00 Uhr und 08:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Fahrradgarage am "Rheinradweg" am Rheinsteigufer in Koblenz-Ehrenbreitstein. Bislang unbekannte Täter hebelten das Garagentor auf und entwendeten drei hochwertige E-Bikes. Unter anderem handelt es sich um ein schwarz-rotes Cube ...

