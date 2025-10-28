PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Unfallstelle gesucht

POL-PDLD: Maikammer - Unfallstelle gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Mit 2,16 Promille wurde gestern ein verletzter 58 Jahre alter Autofahrer auf dem Wanderparkplatz in der Alsterweilerer Hauptstraße gemeldet. Vor Ort konnte der Mann sowie sein beschädigtes Fahrzeug vorgefunden werden. Wo genau der Unfall passiert ist, konnte der Fahrer nicht mehr angeben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit einem schwarzen DS7/Crossback im Umkreis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren