POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Ins Schleudern geraten
A65/AS LD-Süd (ots)
Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam gestern Mittag (27.10.2025, 13.30 Uhr) ein 24-jähriger Autofahrer beim Auffahren auf die A65 bei der AS Landau-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) ins Schleudern. Sein Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Infolge der Bergungsmaßnahmen mussten der Beschleunigungs- und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
