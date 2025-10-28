PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Ins Schleudern geraten

POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Ins Schleudern geraten
  • Bild-Infos
  • Download

A65/AS LD-Süd (ots)

Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam gestern Mittag (27.10.2025, 13.30 Uhr) ein 24-jähriger Autofahrer beim Auffahren auf die A65 bei der AS Landau-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) ins Schleudern. Sein Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Infolge der Bergungsmaßnahmen mussten der Beschleunigungs- und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren