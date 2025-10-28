POL-PDLD: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Nur wenige Meter auf deutschem Staatsgebiet zurücklegen konnte ein 62-jähriger französischer Fahrzeugführer, als er am Samstagabend (25.10.2025) gegen 18:15 Uhr die Landesgrenze bei Schweigen-Rechtenbach passierte. Polizeibeamte unterzogen ihn auf einem Parkplatz in Grenznähe einer Verkehrskontrolle und bewiesen im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher, da es im Fahrzeuginnern ...

