Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

POL-PDLD: Vollsperrung nach Verkehrsunfall
L 545/Bad Bergzabern/Steinfeld (ots)

Am gestrigen Montag, um 06:45h befuhr ein Lkw die L545 von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws musste der Lkw in den Grünstreifen ausweichen. Infolge der Absicherungs- und Abschlepparbeiten musste die Straße bis ca. 17:15h vollgesperrt werden. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise auf den noch unbekannten Pkw.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

