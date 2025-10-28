POL-PDLD: Vollsperrung nach Verkehrsunfall
L 545/Bad Bergzabern/Steinfeld (ots)
Am gestrigen Montag, um 06:45h befuhr ein Lkw die L545 von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws musste der Lkw in den Grünstreifen ausweichen. Infolge der Absicherungs- und Abschlepparbeiten musste die Straße bis ca. 17:15h vollgesperrt werden. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise auf den noch unbekannten Pkw.
