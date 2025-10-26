POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen
B48 - Waldrohrbach (ots)
Am vergangenen Freitag (24.10.2025) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zwischen 8 Uhr und 9 Uhr morgens auf der B48 im Bereich Waldrohrbach Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden 10 Fahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außerorts missachteten. Der Spitzenreiter wurde mit 68 km/h gemessen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Müßle
Telefon: 06343/93340
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell