POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Landau (ots) - Im Zeitraum vom 24.10.2025 auf den 26.10.2025 brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio am Kleinen Platz in Landau ein. Neben dem Kasseninhalt wurde ein Tablet entwendet. Weiterhin waren zwei Türen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch ...

mehr