POL-PDLD: Werkzeug entwendet
Impflingen (ots)
Vom 24.10.2025 auf den 25.10.2025 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einer Lagerhalle in Impflingen, nahe der Kreisstraße 45, Werkzeug im Wert von ca. 1000,- Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
