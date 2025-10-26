Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Werkzeug entwendet

Impflingen (ots)

Vom 24.10.2025 auf den 25.10.2025 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einer Lagerhalle in Impflingen, nahe der Kreisstraße 45, Werkzeug im Wert von ca. 1000,- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell