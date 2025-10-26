Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Gleisweiler (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr kam es in der Badstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Badstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei kollidierte er mit dem Heck eines ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Gegenüber einer Zeugin äußerte der Mann, über etwas gefahren zu sein. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem Videoaufzeichnungen aus. Personen, welche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell