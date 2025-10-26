PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Gleisweiler (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr kam es in der Badstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Badstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei kollidierte er mit dem Heck eines ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Gegenüber einer Zeugin äußerte der Mann, über etwas gefahren zu sein. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem Videoaufzeichnungen aus. Personen, welche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

P. Herrmann
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

