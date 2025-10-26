Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Edenkoben (ots)

In Edenkoben kam es im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, zur Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Bahnhofstraße einen am Straßenrand geparkten schwarzen Toyota Yaris und entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell