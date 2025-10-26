POL-PDLD: Unfallflucht
Edenkoben (ots)
In Edenkoben kam es im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, zur Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Bahnhofstraße einen am Straßenrand geparkten schwarzen Toyota Yaris und entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
P. Herrmann
Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell