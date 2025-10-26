POL-PDLD: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit
Landau in der Pfalz B10 (ots)
Am Samstagmittag befuhr die Fahrzeugführerin eines BMW die Anschlussstelle der B10 bei Landau-Nord in Richtung Autobahn. Im Kurvenbereich verlor sie bei regenasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schlingern und rutschte in den Graben. Es blieb bei einem Sachschaden; das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.
