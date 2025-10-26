PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

POL-PDLD: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit
Landau in der Pfalz B10 (ots)

Am Samstagmittag befuhr die Fahrzeugführerin eines BMW die Anschlussstelle der B10 bei Landau-Nord in Richtung Autobahn. Im Kurvenbereich verlor sie bei regenasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schlingern und rutschte in den Graben. Es blieb bei einem Sachschaden; das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

P. Herrmann
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

