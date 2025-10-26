POL-PDLD: Betrunken über die Landesgrenze
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Nur wenige Meter auf deutschem Staatsgebiet zurücklegen konnte ein 62-jähriger französischer Fahrzeugführer, als er am Samstagabend (25.10.2025) gegen 18:15 Uhr die Landesgrenze bei Schweigen-Rechtenbach passierte. Polizeibeamte unterzogen ihn auf einem Parkplatz in Grenznähe einer Verkehrskontrolle und bewiesen im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher, da es im Fahrzeuginnern stark nach Alkohol roch. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest wurden 0,69 Promille festgestellt, sein Fahrzeug musste der 62-Jährige vor Ort zurücklassen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Müßle
Telefon: 06343/93340
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell