PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken über die Landesgrenze

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Nur wenige Meter auf deutschem Staatsgebiet zurücklegen konnte ein 62-jähriger französischer Fahrzeugführer, als er am Samstagabend (25.10.2025) gegen 18:15 Uhr die Landesgrenze bei Schweigen-Rechtenbach passierte. Polizeibeamte unterzogen ihn auf einem Parkplatz in Grenznähe einer Verkehrskontrolle und bewiesen im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher, da es im Fahrzeuginnern stark nach Alkohol roch. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest wurden 0,69 Promille festgestellt, sein Fahrzeug musste der 62-Jährige vor Ort zurücklassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Müßle

Telefon: 06343/93340

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 13:24

    POL-PDLD: In der Probezeit alkoholisiert unterwegs

    Steinfeld (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.10.2025) gegen 02:30 Uhr wurde in Steinfeld eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt, in deren Verlauf sich frühzeitig Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung ergaben, da im Fahrzeuginnern starker Alkoholgeruch festzustellen war. Dies bestätigte der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 0,45 Promille offenbarte. Diese Ordnungswidrigkeit ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:12

    POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

    B48 - Waldrohrbach (ots) - Am vergangenen Freitag (24.10.2025) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zwischen 8 Uhr und 9 Uhr morgens auf der B48 im Bereich Waldrohrbach Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden 10 Fahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außerorts missachteten. Der Spitzenreiter wurde mit 68 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:59

    POL-PDLD: Einbruch in Kosmetikstudio

    Landau (ots) - Im Zeitraum vom 24.10.2025 auf den 26.10.2025 brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio am Kleinen Platz in Landau ein. Neben dem Kasseninhalt wurde ein Tablet entwendet. Weiterhin waren zwei Türen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren