Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In der Probezeit alkoholisiert unterwegs

Steinfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.10.2025) gegen 02:30 Uhr wurde in Steinfeld eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt, in deren Verlauf sich frühzeitig Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung ergaben, da im Fahrzeuginnern starker Alkoholgeruch festzustellen war. Dies bestätigte der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 0,45 Promille offenbarte.

Diese Ordnungswidrigkeit wiegt besonders schwer, da die 20-jährige Fahrzeugführerin aufgrund ihrer Probezeit und ihres Alters ein absolutes Alkoholverbot zu beachten hat.

Ihre Fahrt war an Ort und Stelle beendet, der Schlüssel wurde dem Fahrzeughalter übergeben.

