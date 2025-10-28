PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Bier gegen EC-Karte getauscht

Germersheim (ots)

Gleich mehrere Polizeieinsätze löste gestern ein 41-Jähriger aus Germersheim aus. Zunächst betrat er trotz eines bestehenden Hauverbots einen Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße. Dort wollte er an der SB-Kasse zwei Bier kaufen, hatte jedoch Probleme beim Bezahlvorgang. Dennoch verließ er mit den nicht bezahlten Getränken den Markt und ließ seine EC-Karte zurück. Als er etwa eine Stunde später erneut den Markt betrat, wurde die Polizei informiert, die ihn dann kurze Zeit später antreffen konnte. Da er gegenüber den Beamten sehr aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

