Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld und Gutscheine aus Wohnung gestohlen

Erfurt (ots)

Montagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 13:45 Uhr und 15:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung am Nonnenrain. Dabei hebelte er die Wohnungstür auf und verursachte einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Anschließend durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke und entwendete Bargeld sowie Geschenkgutscheine im Gesamtwert von rund 260 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

