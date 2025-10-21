POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am 20.10.2025 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Erich-Kästner-Straße (nahe Hermann-Hesse-Straße) ein. Sie entwendeten dabei Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell