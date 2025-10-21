POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 22 Uhr, und dem 20.10.2025, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten vor einer Tankstelle und einen weiteren Zigarettenautomaten vor einem Getränkemarkt in der Oderstraße auf. Dabei entwendeten sie Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Stückzahl. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt. Wer kann ...

