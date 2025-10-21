PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 und dem 20.10.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung im Bereich der Hafenpromenade (nahe Rheinallee) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, es entstand jedoch Sachschaden. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:52

    POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 22 Uhr, und dem 20.10.2025, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten vor einer Tankstelle und einen weiteren Zigarettenautomaten vor einem Getränkemarkt in der Oderstraße auf. Dabei entwendeten sie Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Stückzahl. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt. Wer kann ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:18

    POL-PPRP: Ergänzung und Korrektur zur Vermisstenfahndung vom 19.10.2025

    Ludwigshafen (ots) - KORREKTUR: Die vermisste Frau ist 86-Jahre alt. Die Polizei sucht immer noch nach der seit Freitag (17.10.2025) vermissten 86-jährigen aus Ludwigshafen. Sie wurde zuletzt am Freitag an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Friesenheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 16:00

    POL-PPRP: Unfall mit Flucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken zwischen 14 und 16 Uhr einen in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkten schwarzen 4er BMW, welcher auf Höhe der gleichnamigen Bus- und Bahnhaltestelle am rechten Fahrbahnrand (Richtung Bismarckstraße) stand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren