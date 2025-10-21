POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 und dem 20.10.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung im Bereich der Hafenpromenade (nahe Rheinallee) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, es entstand jedoch Sachschaden. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
