Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 22 Uhr, und dem 20.10.2025, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten vor einer Tankstelle und einen weiteren Zigarettenautomaten vor einem Getränkemarkt in der Oderstraße auf. Dabei entwendeten sie Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Stückzahl. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 21.10.2025 – 12:18

    POL-PPRP: Ergänzung und Korrektur zur Vermisstenfahndung vom 19.10.2025

    Ludwigshafen (ots) - KORREKTUR: Die vermisste Frau ist 86-Jahre alt. Die Polizei sucht immer noch nach der seit Freitag (17.10.2025) vermissten 86-jährigen aus Ludwigshafen. Sie wurde zuletzt am Freitag an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Friesenheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 16:00

    POL-PPRP: Unfall mit Flucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken zwischen 14 und 16 Uhr einen in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkten schwarzen 4er BMW, welcher auf Höhe der gleichnamigen Bus- und Bahnhaltestelle am rechten Fahrbahnrand (Richtung Bismarckstraße) stand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:59

    POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenschild - 6.000 Euro Schadenshöhe

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag (19.10.2025) geriet ein 56-jähriger Autofahrer in der Zollhofstraße (Richtung Rheinuferstraße) auf Höhe der Tunnelausfahrt in den Gegenverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild auf dem linken Grünstreifen. Der mit knapp 0,7 ...

    mehr
