Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch aus Apotheke gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Apotheke in der Erfurter Brühlervorstadt eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Schließlich entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Münzgeld. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell