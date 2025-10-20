Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl an Tankstelle: Mitarbeiterin und Kunde greifen beherzt ein

Sömmerda (ots)

Sonntagvormittag kam es in einer Tankstelle in Sömmerda zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei Männer hatten kurz nach 11:30 Uhr gemeinsam den Verkaufsraum in der Frohndorfer Straße betreten, als einer von ihnen mehrere Flaschen Bier und Lebensmittel im Wert von rund 65 Euro an sich nahm. Während sein Komplize die Tankstelle verließ, ohne zu bezahlen, sprach die 38-jährige Mitarbeiterin den 26-jährigen Dieb an und versuchte, ihn festzuhalten. Der Mann reagierte aggressiv und schlug die Frau. Ein 53-jähriger Kunde kam ihr zu Hilfe und konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beide Helfer erlitten leichte Verletzungen.

Das beherzte Eingreifen der beiden Zeugen verdient Anerkennung und zeigt, dass Zivilcourage im Alltag eine wichtige Rolle spielt. Dennoch sollte man in solchen Situationen keine unnötigen Risiken einzugehen. Wer helfen will, kann das auch auf sichere Weise tun, indem man Abstand hält, laut auf sich aufmerksam macht, andere anspricht oder umgehend die Polizei verständigt. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell