Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Michaelisstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 02:40 Uhr verließ ein 28-jähriger Mann gemeinsam mit einem Bekannten eine Gaststätte, als er unvermittelt von einem Unbekannten mit einem Bierglas angegriffen wurde. Der Täter schlug dem 28-Jährigen das Glas gegen den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung Wenigemarkt. Der Mann erlitt hierbei schwere Gesichtsverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DS)

