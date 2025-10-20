PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Michaelisstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 02:40 Uhr verließ ein 28-jähriger Mann gemeinsam mit einem Bekannten eine Gaststätte, als er unvermittelt von einem Unbekannten mit einem Bierglas angegriffen wurde. Der Täter schlug dem 28-Jährigen das Glas gegen den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung Wenigemarkt. Der Mann erlitt hierbei schwere Gesichtsverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach flüchtigem Autofahrer im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Bereits am 05.10.2025 (Sonntag) kam es auf der Bundesstraße 86 zwischen Weißensee und Straußfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr war der Mann in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen, als ihn ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw Peugeot, vom Typ her ähnlich wie ein VW Caddy, ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 17:13

    LPI-EF: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Buttstädt (ots) - Am 18.10.2025 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der 67 jährige Fahrzeugführer eines PKW VW die Samuel-Schröter-Straße aus Richtung Rossplatz entlang. Dabei stieß der 67 jährige mit einem in einer Einfahrt stehenden LKW zusammen. Aufgrund der Kollision wurde der LKW auf einen danebenstehenden PKW Skoda geschoben, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Aufgrund von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren