Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Diebstahl

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Erfurter Polizei nach den beiden hier abgebildeten Beschuldigten wegen versuchten Diebstahls.

Bereits am 21.04.2025 wurden auf einem Anwohnerparkplatz in der Erfurter Lilienstraße zwei verdächtige Personen beobachtet, die offenbar gezielt überprüften, ob abgestellte Fahrzeuge verschlossen sind. Gegen 10:40 Uhr fiel einem Zeugen das Duo, bestehend aus einer Frau und einem Mann, die sich auf dem Parkplatz auffällig verhielten. Die Frau setzte sich kurzzeitig auf den Beifahrersitz eines Hyundai, stieg anschließend wieder aus und öffnete den Kofferraum des Fahrzeugs. Wenig später wurde ein in der Nähe geparkter Renault mit unverschlossenen Türen aufgefunden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang der beiden Vorfälle naheliegend.

Beschreibung der weiblichen Person:

- etwa 40 Jahre alt - ca. 155-165 cm groß - schlank - europäischer Phänotyp - schwarze Haare - trug einen blauen Pullover, eine graue Jacke und weiße Schuhe

Beschreibung der männlichen Person:

- etwa 30-40 Jahre alt - ca. 180-190 cm groß - schlank - europäischer Phänotyp - Halbglatze, rötliche Haare - trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose und graue Schuhe

Wer erkennt die hier abgebildeten Personen und kann Angaben zur Identität machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0101312 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell