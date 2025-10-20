Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Rohbau am Roten Berg

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtteil Roter Berg kam es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag zu einem Einbruchsversuch in einem derzeit sanierten Ärztehaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten Unbekannte über das Flachdach an ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss und stiegen in eine leerstehende, zukünftige Arztpraxis ein. Dort versuchten die Täter, die Tür zum Flur zu öffnen, um offenbar in weitere Räume zu gelangen. Dabei beschädigten sie das Türschloss, konnten die Tür jedoch nicht überwinden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren der Täter am Tatort. (DS)

