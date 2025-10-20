PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Rohbau am Roten Berg

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtteil Roter Berg kam es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag zu einem Einbruchsversuch in einem derzeit sanierten Ärztehaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten Unbekannte über das Flachdach an ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss und stiegen in eine leerstehende, zukünftige Arztpraxis ein. Dort versuchten die Täter, die Tür zum Flur zu öffnen, um offenbar in weitere Räume zu gelangen. Dabei beschädigten sie das Türschloss, konnten die Tür jedoch nicht überwinden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren der Täter am Tatort. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 12:00

    LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in der Erfurter Altstadt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Michaelisstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 02:40 Uhr verließ ein 28-jähriger Mann gemeinsam mit einem Bekannten eine Gaststätte, als er unvermittelt von einem Unbekannten mit einem Bierglas angegriffen wurde. Der Täter schlug dem 28-Jährigen das Glas gegen den Kopf und flüchtete ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach flüchtigem Autofahrer im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Bereits am 05.10.2025 (Sonntag) kam es auf der Bundesstraße 86 zwischen Weißensee und Straußfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr war der Mann in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen, als ihn ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw Peugeot, vom Typ her ähnlich wie ein VW Caddy, ...

    mehr
