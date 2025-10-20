Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall bei Driftversuch

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Parkplatz des "F1 am Anger" in Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer hatte dort gegen 0:40 Uhr offenbar versucht, mit seinem Auto Driftübungen durchzuführen. Dabei verlor er, vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Kia. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt über 1.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, seine Atemalkoholkonzentration betrug knapp 1,3 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des jungen Mannes sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. (DS)

