Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flaschenwurf bei Streit zwischen Ex-Partnern

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Stielerstraße in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Gegen 15:30 Uhr traf eine 36-jährige Frau in Begleitung ihrer Schwester ihren ehemaligen Lebensgefährten vor einem Mehrfamilienhaus, um persönliche Gegenstände zu übergeben. Beim Eintreffen der beiden warf der 39-jährige, polizeibekannte Mann plötzlich eine Glasflasche aus dem Gebäude in ihre Richtung. Die Flasche traf die Schwester, die dabei leicht verletzt wurde. Alarmierte Polizeibeamten konnten die angespannte Situation beruhigen und leiteten gegen den 39-jährigen Täter ein Strafverfahren ein. (DS)

