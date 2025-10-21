PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter bedroht Kinder und Passanten mit Stock und Messer

Erfurt (ots)

Für Aufregung sorgte gestern ein 35-jähriger Mann im Erfurter Südosten. In den Vormittagsstunden bedrohte der polizeibekannte Erfurter auf einem Spielplatz in der Ernst-Haeckel-Straße eine Kindergartengruppe mit einem Messer und einem Stock. Nachmittags trat er erneut aggressiv auf und bedrohte Passanten an einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle. Der 35-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen warf er auch mit dem Messer in Richtung der Passanten, ohne sie allerdings zu treffen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann gestellt und zur Dienststelle gebracht werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

