Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Gegen die Mittelleitplanke geschleudert

B10/AS LD-Nord (ots)

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin befuhr gestern (27.10.2025, 12 Uhr) die AS Landau-Nord und wollte auf die B10 in Fahrtrichtung A65 fahren. Vermutlich infolge nichtangepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte dabei mit der Mittelleitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
