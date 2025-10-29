Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 21.000 Euro Sachschaden infolge Alkohol am Steuer

Landau (ots)

Am 28.10.2025 befuhr gegen 23 Uhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin die Godramsteiner Straße in Landau. Angeblich wurde diese aufgrund einer Trinkflasche in ihrem PKW abgelenkt. Infolge dessen kollidierte sie mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Durch die Wucht der Kollision wurde eines der geparkten Fahrzeuge auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben, sodass insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 21.000 Euro. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 25-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Daher wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell