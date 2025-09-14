Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogendealer in Haft

Apolda (ots)

Am Samstag, 13.09.2025 gegen 01:30 Uhr fanden Beamte der PI Apolda bei einer Verkehrskontrolle eines stadtbekannten Betäubungsmittelkonsumenten 32g Crystal Meth an der Person auf. Der Beschuldigte versuchte sich zunächst mittels seines eBikes der Kontrolle zu entziehen, jedoch konnte dieser schnell gestoppt werden. Die Überprüfung der Personalien des 40 Jahre alten Obdachlosen ergab einen offenen Haftbefehl. Der Beschuldigte war nach einem Hafturlaub nicht in die Entzugsklinik zurückgekehrt, sodass er in der weiteren Folge einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Aufgrund der Menge der Betäubungsmittel und äußerer Umstände gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte dem Drogenhandel nachging.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell