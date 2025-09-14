Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Rausch überschlagen

Apolda (ots)

Am Samstag, 13.09.2025 verlor ein 34 Jahre alter türkischstämmiger Bad Sulzaer gegen 01:30 Uhr in der Ortslage Bad Sulza die Kontrolle über seinen PKW der Marke Seat. An der Kreuzung Ludwig-Wiegand-Straße Ecke Carl-Spaeter-Straße durchbrach er zunächst eine mit Pollern und Ketten gesicherte Fußwegbegrenzung, überfuhr ein Verkehrszeichen, zerstörte ein Stromverteilerkasten der Energieversorgung, überschlug sich, kollidierte mit diversen Blumenkübeln und kam schließlich nach dem Aufprall gegen eine Hausfassade auf der Seite am Hang eines Wohngrundstücks zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der PI Apolda bei dem Fahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Fahrer und seine Insassen blieben trotz des massiven Totalschadens am Fahrzeug unverletzt. Das Unfallfahrzeug konnte nur mittels Kran durch einen Apoldaer Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer verlor durch die anschließende Blutentnahme nicht nur Blut, zudem wurde ihm auch der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell