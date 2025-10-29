Landau (ots) - Am 28.10.2025 kam es gegen 16:05 nach vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten bei einem Supermarkt in der Dammühlstraße zu einer Körperverletzung. Hier soll ein 43-Jähriger einem 36-Jährigen mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen haben. Da dem 36-Jährigen in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen wurde und ...

mehr