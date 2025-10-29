POL-PDLD: Birkenhördt: Geschwindigkeitskontrollen

Ottersheim / Leimersheim (ots) - Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10:00 - 11:15 Uhr wurden in der Lange Straße in Ottersheim elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Mühlstraße in Leimersheim wurden insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Hier fanden von 12:00 - 13:00 Uhr entsprechende ...

