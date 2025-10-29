PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkenhördt: Geschwindigkeitskontrollen

Birkenhördt (ots)

Am Dienstagmorgen, 28.10.25 wurden durch die Polizei Bad Bergzabern von 06:50h-07:20h in Birkenhördt im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren von 60 gemessenen Fahrzeugen acht zu schnell. Die Maximalgeschwindigkeit betrug hierbei 43km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

