POL-PDLD: Birkenhördt: Geschwindigkeitskontrollen
Birkenhördt (ots)
Am Dienstagmorgen, 28.10.25 wurden durch die Polizei Bad Bergzabern von 06:50h-07:20h in Birkenhördt im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren von 60 gemessenen Fahrzeugen acht zu schnell. Die Maximalgeschwindigkeit betrug hierbei 43km/h.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell