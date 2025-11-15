Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rangelei in Jenaer Innenstadt

Jena (ots)

In der Nacht vom 14. zum 15.11.25 kam es gegen 01:00 Uhr in der Jenaer Innenstadt zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen. Angegriffen wurden ersten Erkenntnissen zufolge drei Personen, welche sich zur Tatzeit in einem hiesigen Ausgehlokal aufhielten. Die Geschädigten wurden zu Beginn des Konfliktes durch einen Tatbeteiligten zu ihrer Fußballzugehörigkeit befragt. Folgend entwickelte sich ein Streitgespräch, was vor der Lokalität fortgeführt wurde. Hier kam es zu einer Rangelei zwischen c.a 20 Personen und den drei Geschädigten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich die Täter nicht mehr am Ereignisort. Sollten sie Hinweise zur Tat haben, so melden sie sich bitte unter dem Aktenzeichen ST/0297663/2025 beim ID Jena, Tel. 03641 810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell