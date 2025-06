Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures Mountainbike entwendet

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 24.05.2025 bis Sonntagmittag begaben sich bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Wohnhauses in der Friedensstraße in Hildburghausen. Sie drangen gewaltsam in einen Kellerabteil ein und entwendeten ein blaues Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von etwa 4.000 Euro. Weiterhin entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0139737/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

