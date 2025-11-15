Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl in Jena Nord

Jena (ots)

In der Zitzmannstraße ereignete sich im Tatzeitraum vom 13.11.25 17:00 Uhr zum 14.11.25 07:15 Uhr ein Fahrraddiebstahl. Hierbei wurden zwei hochwertige Fahrräder aus einem zusammenhängenden Kellerabteil entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte unter 03641 810 mit dem Aktenzeichen ST/0296888/2025 beim ID Jena.

Der ID Jena möchte in diesem Zusammenhang nochmals bewusst auf das Kriminalitätsphänomen Fahrraddiebstahl aufmerksam machen und die Bürgerinnen und Bürger entsprechend sensibilisieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell