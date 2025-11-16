Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

Weimar (ots)

Am Freitagmittag musste ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Weimar-Nord feststellen, dass sein Fahrrad aus dem gemeinschaftlich genutzten Fahrradraum im Keller entwendet wurde. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und öffnete mittels eines unbekannten Werkzeuges die verschlossene Tür zum Fahrradraum. Aus diesem entwendete der Täter das Fahrrad des Geschädigten, welches nochmal in sich mit einem Fahrradschloss gesichert war. Die Polizeiinspektion Weimar nahm die Ermittlungen hierzu auf.

