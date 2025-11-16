Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Italienische Karosse verbrannt

Apolda (ots)

Am Samstagnachmittag wurden die Kammeraden der freiwilligen Feuerwehren der nördlichen Ilmtal-Weinstraße alarmiert. Bei einer Probefahrt auf dem privaten Grundstück eines Oberreißener Anwohners fing der Alfa Romeo plötzlich Feuer und brannte im Frontbereich. Die hinzugeeilten Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, jedoch ist das Kraftfahrzeug nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell