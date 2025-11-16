PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Italienische Karosse verbrannt

Apolda (ots)

Am Samstagnachmittag wurden die Kammeraden der freiwilligen Feuerwehren der nördlichen Ilmtal-Weinstraße alarmiert. Bei einer Probefahrt auf dem privaten Grundstück eines Oberreißener Anwohners fing der Alfa Romeo plötzlich Feuer und brannte im Frontbereich. Die hinzugeeilten Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, jedoch ist das Kraftfahrzeug nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

