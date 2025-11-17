PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbrecher gefasst

Jena (ots)

Am Sonntag gegen 19:45 Uhr haben mehrere Personen über einen Balkon Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Jena Löbstedt verschafft. Dort haben sie mehrere Keller aufgebrochen und eine Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Als die beiden Täter von der 88-Jährigen Bewohnerin gestört wurden, ergriffen sie die Flucht. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz um nach den Tätern zu fahnden. Dabei konnten zwei männliche Personen im Alter von 16 und 20 Jahren gestellt werden. Sie wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Kriminalpolizei gebracht. Nach Vollendung der Maßnahmen wurde beide Personen wieder entlassen. Das genaue Beutegut und der Tatablauf sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

