Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bar - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025), zwischen 2:30 und 3 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bar in der Rohrlachstraße ein und einen dort befindlichen Spielautomaten auf. Hieraus entwendeten sie Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell