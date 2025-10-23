PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Person im psychischem Ausnahmezustand

Gerolsheim (ots)

In der Nacht vom 22.10.2025 auf den 23.10.2025 kam es in Gerolsheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Person, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand hatte sich im Haus verbarrikadiert und drohte sich selbst etwas an zu tun. Da er auch drohte das Haus zu sprengen wurden vorsorglich nach Rücksprache mit der Feuerwehr mehrere Anwesen in der Nachbarschaft geräumt. Die 32 Bewohner wurden durch die Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus versorgt. Der Verantwortliche konnte nach ca. einer Stunde in einem günstigen Moment durch Polizeikräfte überwältigt und gefesselt werden. Eine Überprüfung ergab, dass es keine Explosionsgefahren im Haus gegeben hatte. Die Anwohner konnten nach ca. 2 Stunden in ihre Häuser zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

