Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (21.10.2025, gegen 10 Uhr) bemerkte ein Anwohner, dass Unbekannte in eine Tiefgarage in der Welserstraße (nahe Bürgermeister-Grünzweig-Straße) eingebrochen waren. Dort stahlen sie aus zwei Garagen Werkzeuge und Autozubehör.

Haben Sie etwas Verdächtiges in der Welserstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
