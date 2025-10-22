PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (22.10.2025, gegen 2:45 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 38-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße. Der Mann war zuvor in Schlangenlinien und über eine rot zeigende Ampel gefahren. Die Beamten stellten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Feststellung der genauen Alkoholisierung wurde ihm in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

