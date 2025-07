Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gemeinsame Kontrollaktion in der Lingener Fußgängerzone: Polizei und Ordnungsamt überprüfen Radfahrer und E-Scooter (Fotos)

Lingen (ots)

Aktuell führen die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Lingen gemeinsam eine konzertierte Kontrollaktion in der Lingener Fußgängerzone durch. Im Fokus der Aktion stehen insbesondere Radfahrer und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter), die unerlaubt in der Fußgängerzone unterwegs sind. Ziel der Maßnahme ist es, das Bewusstsein für geltende Verkehrsregeln zu stärken und für mehr Rücksichtnahme und Sicherheit im Innenstadtbereich zu sorgen. Zur besseren Sichtbarkeit der Regelungen wurden im Vorfeld durch die Stadt Lingen entsprechende Piktogramme mit Verbotszeichen gut sichtbar auf die Fahrbahn aufgebracht. Die Kontrollen erfolgen im Rahmen gemischter Streifen bestehend aus Mitarbeitenden des Ordnungsamtes sowie Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lingen. Alle festgestellten Verstöße gegen das Fahrverbot in der Fußgängerzone werden - aus Gründen der Gleichbehandlung - konsequent geahndet, eine mündliche Verwarnung erfolgt nicht. So wird unter anderem ein Verstoß mit dem Fahrrad oder Pedelec mit einem Verwarngeld in Höhe von 25 Euro geahndet. Bei einem Elektrokleinstfahrzeug liegt das Verwarngeld bei 50 Euro. Kontrollen dieser Art werden auch in Zukunft im gesamten Inspektionsbereich verstärkt durchgeführt.

