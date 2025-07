POL-EL: Neuenhaus - Rasenmäher gestohlen

Freren (ots) - Zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, wurde in Freren eine E-Bike-Ladestation beschädigt. Die Station befindet sich am Rathaus an der Straße Am Markt. Bislang unbekannte Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

