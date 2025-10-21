PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (21.10.2025), gegen 3 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Reinhorststraße (zwischen der Straße Am Weidenschlag und der Notwendestraße). Ob Bargeld oder Zigaretten entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Automat wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:56

    POL-PPRP: Gestohlenes iPhone geortet - Täter überführt

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (17.10.2025) gegen 01:40 Uhr wurde das iPhone einer 22-Jährigen in einer Tankstelle in der Heinigstraße gestohlen. Die Geschädigte konnte ihr iPhone anschließend in einem Mehrfamilienhaus orten, die Wohnung des mutmaßlichen Diebes ausfindig machen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung des 27-Jährigen neben dem gestohlenen iPhone auch eine geringe Menge ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:54

    POL-PPRP: Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.10.2025, 19 Uhr, und dem 20.10.2025, 13:50 Uhr, durchwühlten bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge (Fiat Panda, VW Bus T7 und Ford Mustang) in der Hans-Sachs-Straße (nahe Mundenheimer Straße). Aus dem unverschlossenen Fiat Panda entwendeten diese einen Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld sowie mehrere Bankkarten. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurde, nach ersten ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:53

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 20.10.2025 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Erich-Kästner-Straße (nahe Hermann-Hesse-Straße) ein. Sie entwendeten dabei Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren