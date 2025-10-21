PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.10.2025, 19 Uhr, und dem 20.10.2025, 13:50 Uhr, durchwühlten bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge (Fiat Panda, VW Bus T7 und Ford Mustang) in der Hans-Sachs-Straße (nahe Mundenheimer Straße). Aus dem unverschlossenen Fiat Panda entwendeten diese einen Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld sowie mehrere Bankkarten. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts gestohlen. Ob diese ebenfalls nicht verschlossen waren, ist unklar. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

   - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im 
     Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.
   - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     nehmen Sie diese auch in Betrieb.
   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, 
     Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug 
     entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb 
     das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach 
     Ihres Cabrios zu verschließen.
   - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen 
     mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. 
     Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so
     dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.
   - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch 
     diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach 
     der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im
     Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle
     des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.
   - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. 
     Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der 
     Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.
   - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn 
     verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort
     gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Polizeipräsidium Rheinpfalz

