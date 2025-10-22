Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (21.10.2025, gegen 19:40 Uhr) wurde ein 17-Jähriger dabei beobachtet, wie er Süßigkeiten im Wert von rund 4 Euro in einem Discounter in der Knollstraße gestohlen hatte. Als der Ladendetektiv ihn darauf ansprach und ihn in sein Büro mitnehmen wollte, griff der 17-Jährige den Detektiv an und versuchte zu flüchten. Der Ladendetektiv konnte den 17-Jährige zwar zunächst festhalten, er wehrte sich jedoch derart, dass ihm schließlich die Flucht gelang und er mit einem Fahrrad wegfuhr. Der Detektiv verfolgte den Flüchtigen und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte konnten den Jugendlichen nach kurzer Verfolgung stellen. Er hatte die gestohlenen Süßigkeiten noch bei sich. Das Fahrrad, welches der Jugendliche nutzte, hatte er nach eigenen Angaben, vor etwa anderthalb Monaten in Oppau an einem Gebüsch zwischen der Endhaltestelle und dem Gemeindehaus gefunden. Die Süßigkeiten und das Fahrrad wurden sichergestellt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Fundunterschlagung verantworten. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um ein blaues Herrenrad der Marke Pegasus.

Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

