Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 14.10. bis zum 21.10.2025 brachen Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße (zwischen Georg-Herwegh-Straße und Richard-Dehmel-Straße) ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Haben Sie die Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   -Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   -Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   -Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   -Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
unbeweglichen Gegenstand an.
   -Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
nicht gesehen werden kann.
   -Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.
   -Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 12:56

    POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (21.10.2025), gegen 3 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Reinhorststraße (zwischen der Straße Am Weidenschlag und der Notwendestraße). Ob Bargeld oder Zigaretten entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Automat wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:56

    POL-PPRP: Gestohlenes iPhone geortet - Täter überführt

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (17.10.2025) gegen 01:40 Uhr wurde das iPhone einer 22-Jährigen in einer Tankstelle in der Heinigstraße gestohlen. Die Geschädigte konnte ihr iPhone anschließend in einem Mehrfamilienhaus orten, die Wohnung des mutmaßlichen Diebes ausfindig machen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung des 27-Jährigen neben dem gestohlenen iPhone auch eine geringe Menge ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:54

    POL-PPRP: Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.10.2025, 19 Uhr, und dem 20.10.2025, 13:50 Uhr, durchwühlten bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge (Fiat Panda, VW Bus T7 und Ford Mustang) in der Hans-Sachs-Straße (nahe Mundenheimer Straße). Aus dem unverschlossenen Fiat Panda entwendeten diese einen Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld sowie mehrere Bankkarten. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurde, nach ersten ...

    mehr
