PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Thalfang (ots)

In der Nacht vom 13.10.2025 auf den 14.10.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Steinmauer, welche zur Liegenschaft des LBM Thalfang gehört. Die Steinmauer ist von der B327 ohne Absperrung zu erreichen und befindet sich unmittelbar vor der Abfahrt Thalfang. Demnach haben unbekannte Täter einen Graffitisprühzug in den mit der Aufschrift: "ROSK go Brick" auf der Mauer aufgetragen. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden. Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Bei sachdienlichen Hinweisen werden sie darum gebeten, diese unter der 06533-9374-0 oder per Mail unter der E-Mail-Adresse pimorbach.wache@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 13:37

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Konz (ots) - Am 15.10.2025 um 10:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße "Konzerbrück" in Konz-Könen gekommen. Hierbei hat ein weißer Pkw (vermutlich SUV) mit Mainzer-Kennzeichen die Vorfahrt des bevorrechtigten Pkw auf der Straße "Konzerbrück" missachtet und ist mit diesem kollidiert. Im Anschluss hat sich der weiße Pkw zügig von der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:24

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Konz-Könen (ots) - Bereits am Montag, dem 13.10.2025 kam es im Zeitraum von 05:15-14:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Firmengeländes im Industriegebiet von Konz-Könen zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit dem ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW der Marke Audi, Modell A4 mit Trierer Zulassung. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren