POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Thalfang (ots)

In der Nacht vom 13.10.2025 auf den 14.10.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Steinmauer, welche zur Liegenschaft des LBM Thalfang gehört. Die Steinmauer ist von der B327 ohne Absperrung zu erreichen und befindet sich unmittelbar vor der Abfahrt Thalfang. Demnach haben unbekannte Täter einen Graffitisprühzug in den mit der Aufschrift: "ROSK go Brick" auf der Mauer aufgetragen. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden. Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Bei sachdienlichen Hinweisen werden sie darum gebeten, diese unter der 06533-9374-0 oder per Mail unter der E-Mail-Adresse pimorbach.wache@polizei.rlp.de mitzuteilen.

