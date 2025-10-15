Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Konz (ots)

Am 15.10.2025 um 10:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße "Konzerbrück" in Konz-Könen gekommen. Hierbei hat ein weißer Pkw (vermutlich SUV) mit Mainzer-Kennzeichen die Vorfahrt des bevorrechtigten Pkw auf der Straße "Konzerbrück" missachtet und ist mit diesem kollidiert.

Im Anschluss hat sich der weiße Pkw zügig von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Granastraße entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zu dem weißen SUV machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg oder der Polizeiwache Konz unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

