Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hundebiss in der Eurener Straße

Trier (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025 gegen 13:00 Uhr, wurde in der Eurener Straße in Trier, auf Höhe der Pizzeria l'Angolo, ein zehnjähriges Kind von einem Hund beim Vorbeigehen in den Oberarm gebissen. Das Kind trug oberflächliche Hautverletzungen davon. Zu dem Mann kann keine Beschreibung abgegeben werden, jedoch soll er zwei große, grau-weiße Hunde geführt haben.

Wer kann Hinweise zur Identität des Hundehalters geben?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden:

0651 983-44150

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 10:19

    POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 10.10.2025 bis zum 13.10.2025

    Trier (ots) - Mit insgesamt 178 erfassten Einsatzlagen (davon 45 Strafanzeigen und 30 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Mehrere vorab angemeldete Veranstaltungen, darunter der Besuch des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer im Rahmen der anstehenden Landtagswahlen auf dem Domfreihof, verliefen ohne besondere ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 00:00

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht beim REWE-Getränkemarkt in Saarburg

    Saarburg (ots) - Am 11.10.2025 gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Getränkemarkts in Saarburg eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeug, beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen schwarzen parkenden PKW linksseitig beschädigt haben. Der Verursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ...

    mehr
